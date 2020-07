Roma-Udinese 0-2, le pagelle dei quotidiani: Fioccano i 3 per Perotti. Malissimo Fazio e Ibañez

Pagine Romaniste – Notte fonda per la Roma. La squadra di Fonseca crolla in casa contro l’Udinese e certifica la propria crisi. I giallorossi sono passati in svantaggio subito per un gol di Lasagna e sono rimasti in 10 alla metà del primo tempo per l’espulsione a causa di un brutto fallo di Diego Perotti, che era anche capitano. Brutti voti ovviamente per l’argentino ma in generale per tutta la squadra. Tra i peggiori Fazio, asfaltato dall’attaccante dell’Udinese in occasione del primo gol, Bruno Peres, autore di moltissimi errori, Diawara, che continua il trend negativo delle ultime uscite, e Nikola Kalinic, totalmente impalpabile e mai pericoloso.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6; Bruno Peres 5, Smalling 6, Fazio 4.5, Kolarov 4.5; Diawara 5, Cristante 5; Carles Perez 6.5, Perotti 4, Under 6; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5.5, Ibañez 5, Villar 5, Mkhitaryan 5, Dzeko 5.5. Allenatore: Fonseca 4.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6; Bruno Peres 4, Smalling 5.5, Fazio 4, Kolarov 5; Diawara 5.5, Cristante 5.5; Carles Perez 6, Perotti 4, Under 6; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5.5, Ibañez 5, Villar 5.5, Mkhitaryan 5.5, Dzeko S.V.. Allenatore: Fonseca 4.

TUTTOSPORT

Mirante 5; Bruno Peres 4, Smalling 5.5, Fazio 4, Kolarov 5; Diawara 4.5, Cristante 4.5; Carles Perez 6, Perotti 3, Under 5; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 4, Villar 4.5, Mkhitaryan 5, Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 4.5.

IL MESSAGGERO

Mirante 6; Bruno Peres 4, Smalling 5, Fazio 4.5, Kolarov 4.5; Diawara 4.5, Cristante 4.5; Carles Perez 6, Perotti 2, Under 5.5; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 5, Villar 5, Mkhitaryan 5, Dzeko 5. Allenatore: Fonseca 3.

IL CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6; Bruno Peres 4, Smalling 5.5, Fazio 5, Kolarov 4.5; Diawara 5, Cristante 5; Carles Perez 5.5, Perotti 3, Under 6; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 4, Villar 5.5, Mkhitaryan 5, Dzeko 5.5. Allenatore: Fonseca 3.

LA REPUBBLICA

Mirante 6.5; Bruno Peres 4, Smalling 5, Fazio 4, Kolarov 5; Diawara 5, Cristante 5.5; Carles Perez 6, Perotti 3, Under 5; Kalinic 4.5. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 4, Villar 5, Mkhitaryan 5, Dzeko S.V.. Allenatore: Fonseca 3.

IL TEMPO

Mirante 6; Bruno Peres 4, Smalling 5, Fazio 4, Kolarov 4.5; Diawara 4.5, Cristante 4.5; Carles Perez 6, Perotti 3, Under 5; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 4, Villar 4.5, Mkhitaryan 4.5, Dzeko 5. Allenatore: Fonseca 4.

IL ROMANISTA

Mirante 6; Bruno Peres 4, Smalling 5.5, Fazio 4, Kolarov 5; Diawara 5, Cristante 4.5; Carles Perez 5.5, Perotti 3, Under 5; Kalinic 4. Subentrati: Zappacosta 5, Ibañez 4, Villar 5, Mkhitaryan 5, Dzeko S.V.. Allenatore: Fonseca 4.