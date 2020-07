Roma, triste spareggio al San Paolo

Il Messaggero (U.Trani) – Pallotta soffia nella vela di Fonseca. Percorso assistito fino al golfo partenopeo e anche oltre. La proprietà USA non si può permettere un investimento su un altro allenatore e sarebbe anche poco corretto scegliere la guida per il futuro in vista di un cambio di proprietà. I giocatori sono chiamati ora a riscattarsi contro il Napoli. In palio c’è solo il 5° posto. La Roma in tre partite è scivolata a -12 dal quarto posto, mostrando di non avere un’identità ben precisa. Il Napoli invece è in salute e non è più quello di Ancelotti che si arrese ai giallorossi all’Olimpico (unica squadra battuta da Pellegrini e compagni tra le prime 6). Anche oggi Fonseca farà molto turnover. I cambi saranno 6 o 7. Torneranno Mancini, Veretout, Pellegrini e Dzeko.