Trigoria riapre con un nuovo look

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma si prepara a riaprire Trigoria. Con cautela e con tutte le misure di sicurezza. Ai giocatori ancora non è arrivata nessuna comunicazione, si attende il nuovo DPCM previsto per dopo Pasqua. La Roma comunque è favorevole a ricominciare, assolutamente. I dirigenti hanno capito che dal punto di vista economico interrompere definitivamente in campionato sarebbe un grave danno per tutti. E anche i giocatori sono d’accordo. È quasi un mese che sono chiusi a casa e nessuno ha chiesto deroghe per andare nel proprio paese. Alla riapertura del centro sportivo, attualmente completamente chiuso, bisognerà intervenire anche dal punto di vista architettonico. Sarà necessario ristrutturare gli spogliatoi e gli uffici per rispettare le distanze di sicurezza. Verranno ridisegnati gli spogliatoi e le docce. Già prima della sospensione, era stato imposto ai giocatori di bere da borracce personalizzate per evitare il contagio e in secondo luogo per sostenere la politica del plastic free. L’igienizzazione degli ambienti viene fatta regolarmente e prima della ripresa dell’attività tutto l’impianto sarà sanificato secondo le ultime disposizioni.