Piccolo sospiro di sollievo in casa Roma. Il neo acquisto Saelemaekers è stato costretto al cambio in Genoa-Roma a causa di un infortunio alla caviglia che preoccupava l’ambiente giallorosso. Per l’ex Milan però si tratta solo di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Inoltre Daniele De Rossi ha fissato per domattina la ripresa degli allenamenti.