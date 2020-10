Roma, traffico al centro

Il Messaggero (U. Trani) – Paulo Fonseca in questo inizio di stagione sta tentando di rendere solido il reparto difensivo della Roma, in attesa di riavere a disposizione Chris Smalling. L’inglese, acquistato a titolo definitivo a fine mercato, è finito subito ko in allenamento per una distorsione al ginocchio. In 6 partite la Roma è riuscita a mantenere la porta inviolata soltanto al Bentegodi contro il Verona e alla Dacia Arena contro l’Udinese. Nei 5 match in cui Fonseca ha schierato la difesa a tre, il portoghese ha lanciato 4 giocatori: Cristante, Ibanez, Kumbulla e Mancini. L’inesperienza ha influito senza dubbio. Anche con il passaggio alla linea a 4, contro il Benevento, la squadra capitolina ha incassato 2 reti. La fase degli esperimenti però dovrebbe essere finita e domani in Europa League contro il Cska Sofia dovrebbe rientrare Smalling. Sarà proprio lui il leader della difesa: 31 anni il prossimo 22 novembre, è un calciatore d’esperienza internazionale. La sua presenza è fondamentale per la crescita dei giovani.