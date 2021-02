Roma, Totti aspetta i Friedkin: “Se mi chiamano, li ascolterò”

La Repubblica (F. Ferrazza) – In attesa che la Federcalcio concluda l’indagine sul suo ruolo all’interno della società di calciatori da lui stesso fondata, Francesco Totti si riavvicina alla Roma. Un incontro con il manager Tiago Pinto – andato in scena un paio di settimane fa – è stato il preludio della conoscenza con i Friedkin, che, quando si consumerà, sarà in gran segreto.

Si vedranno in segreto, per confrontarsi su un eventuale ruolo da cucire addosso all’ex numero dieci. “Un ritorno alla Roma? Se i Friedkin mi chiamassero ascolterei la loro proposta – ha ammesso Totti in diretta sul canale social di Bobo Vieri – uno come me, in una società formata da stranieri, servirebbe. E poi gli ex calciatori capiscono lo spogliatoio e possono portare cose che gli altri dirigenti non hanno“.

Si propone, quasi, Francesco, che ammette di aver lasciato il club, quasi due anni fa, perché messo con le spalle al muro quando “Piuttosto mi sarei ammazzato”. Si è già visto con Tiago Pinto, lontano da Trigoria, la leggenda giallorossa, proprio per parlare di giovani calciatori, del vivaio romanista e non solo.

Ma anche per gettare le basi di una possibile collaborazione, proprio come accadeva al Benfica, quando il dirigente portoghese lavorava a braccetto con l’ex calciatore Rui Costa. Sembra che i due non abbiano accennato discorsi legati a un possibile ritorno a Trigoria, ma a breve Totti conoscerà di persona i Friedkin, per capire quale potrebbe essere la loro proposta.