(Pagine Romaniste) – Archiviato il passaggio del turno in Europa League ancora una volta ai danni del Feyenoord, è il momento di pensare al campionato. La Roma ospiterà oggi alle 18.30 il Torino, e andrà alla ricerca dei tre punti per rimanere agganciata al treno Champions League. I 120 minuti più i rigori pesano sulle gambe dei giallorossi, proprio per questo De Rossi in conferenza stampa ha annunciato che ci sarà un importante turnover. Tra i pali sarà confermato l’eroe di giovedì Svilar, mentre in difesa sarà assente Llorente a causa di un trauma cranico rimediato nella sfida con gli olandesi, al suo posto è aperto il ballottaggio tra Ndicka e Huijsen, con l’ivoriano favorito. Cambio sugli esterni: riposeranno Spinazzola e Karsdorp, al loro posto sono pronti Angeliño e Kristensen. A centrocampo torna Bove dopo aver scontato la squalifica in Coppa, e riposerà Cristante. In attacco non si esclude la sorpresa Azmoun al posto di Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LA REPUBBLICA: Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angeliño; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

LEGGO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Kristensen, Mancini, NDicka, Angeliño; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.