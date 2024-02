Turnover con il Torino, c’è Bove. Azmoun al posto di Lukaku

La Repubblica (M. Juric) – “Ma quale sbornia, abbiamo superato solo i sedicesimi di finale. Mancano tante partite e dobbiamo subito concentrarci sulla prossima”. Ha le idee chiare De Rossi alla vigilia di Roma-Torino. Rotazioni sì, ma con criterio: “Il Torino è la peggior squadra da affrontare dopo quello sforzo, ma abbiamo tanti giocatori e ci faremo trovare pronti”.

Certo di un posto da titolare è Bove, dopo la squalifica scontata in Europa League, con Cristante che gli lascerà spazio. Insieme a lui giocheranno Paredes e Pellegrini, con Aouar pronto a subentrare. Possibile riposo per Lukaku. Non per il rigore sbagliato, visto che “non lo abbiamo neanche analizzato, è stato un errore ininfluente”. Ma perché al belga serve riposo. Al suo posto pronto Azmoun. Maggiori dubbi in difesa. Ancora out Llorente dopo il colpo alla testa ricevuto giovedì, sostituito da Ndicka accanto a Mancini.