Pagine Romaniste – La Roma torna in campo nella notte di Halloween dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 rimediata al Franchi domenica scorsa. Non c’è più margine di errore per Juric che potrebbe trovarsi di fronte alla sua ultima partita da tecnico giallorosso. E non sono permessi più passi falsi dai suoi uomini, che sono chiamati a una prova di forza davanti ai 60mila dell’Olimpico: il clima si preannuncia rovente. Per l’occasione il tecnico croato non potrà contare su Saelemaekers alle prese con la riabilitazione post intervento, e su Hermoso che è squalificato. Torna tra i convocati El Shaarawy, dovrebbero farcela Pellegrini e Dovbyk che ieri non hanno svolto l’intera seduta di allenamento. Ballottaggio a centrocampo, dove ad avere la meglio potrebbe essere la coppia francese Koné–Le Fée.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

Foto: [Isabella Bonotto] via [Getty Images]