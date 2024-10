Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma stasera si aspetta una reazione. La Roma intesa come i tifosi, perché in questo momento solo loro si sentono rappresentanti di un club che sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti negli ultimi vent’anni. Parte destra della classifica, un allenatore (e simbolo della Roma) esonerato, un altro che è in bilico su una corda pronta a spezzarsi, e una squadra che sta deludendo sotto tutti gli aspetti. Sportivo chiaramente, con due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con nove gol fatti in altrettante partite, ma anche caratteriale. Per non dire umano. La figuraccia al Franchi ha spezzato quella linea sottile di fiducia che ancora la tifoseria aveva verso la squadra. Ora il credito è finito, ora non ci saranno sconti per i giocatori. Questo è stato ribadito ai giocatori nella notte post 5-1, alle due del mattino i gruppi della curva hanno accolto la squadra alla stazione Termini. I modi stavolta sono stati meno eleganti delle altre volte, seppur mai sfociati in comportamenti inopportuni.

La Curva Sud si è stancata e stasera si farà sentire prima della partita. Con cori e striscioni, probabilmente ancora con un avvio di gara in silenzio per manifestare non solo contro i giocatori ma anche contro la dirigenza e la proprietà, lontana dalla Capitale dall’esonero di De Rossi. Quello è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’umiliante sconfitta contro la Fiorentina ha proprio rotto il vaso. L’Olimpico non sarà più sold out. Nei numeri ci si avvicinerà ai 60mila, grazie anche alle 40mila tessere vendute quando ancora la tifoseria sperava in estate di poter costruire una nuova Roma competitiva ed era trascinata da De Rossi. Ma nelle presenze saranno molti meno, con gli stessi abbonati – in parte – che diserteranno e non faranno quelle corse per uscire dal lavoro e farsi inghiottire dal traffico per ore pur di arrivare puntuali allo stadio. A oggi non ne vale la pena, non dopo aver dato il massimo negli ultimi tre anni.

Chi sarà invece all‘Olimpico contesterà la squadra, è inevitabile. E da loro non arriverà quel sostegno illimitato che si è protratto dai tempi di Mourinho. La pazienza è finita, ora sta alla squadra riconquistare il tifo. La Roma ieri, nonostante la situazione, ha voluto comunque lanciare una nuovo promo per l’Olimpico. Il pack acquistabile permetterà al supporters di seguire quattro partite (Atalanta, Lecce, Braga e Sampdoria) a un prezzo ridotto rispetto ai singoli biglietti, a partire da 22€ a partita. La novità è la “fase Derby”: chi acquista il pack avrà infatti accesso anticipato alla prevendita per Roma-Lazio, con un prezzo dedicato e un codice valido per acquistare fino a quattro biglietti. Un tentativo per riempire nuovamente l’Olimpico e ritrovare un po’ di vicinanza tra la tifoseria e la squadra.