Costretto a lasciare il campo al 57′ del secondo tempo per un brutto contrasto di testa con Zubeldia, Lorenzo Pellegrini si è recato a Villa Stuart per gli accertamenti. La tac ha avuto esito negativo, ed al capitano della Roma sono stati applicati dei punti di sutura alla testa. In dubbio per la gara casalinga con il Sassuolo, il numero 7 giallorosso potrebbe tornare proprio per il ritorno di Europa League con la Real Sociedad, dove la Roma partirà dal risultato di 2-0.