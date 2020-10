Roma, subito Mayoral

Il Messaggero (S.Carina) – A tre giorni dalla fine del mercato la Roma si appresta ad accontentare Fonseca. In arrivo Borja Mayoral, Smalling e un altro esterno destro se venisse piazzato uno tra Peres, Santon e Karsdorp. Ad essere pignoli mancherebbe anche un playmaker e un vice di Spinazzola anche se c’è Calafiori (distanza di un milione per il prolungamento del contratto). Il portoghese può respirare. Mayoral ha deciso di rompere gli indugi dopo i 3 minuti giocati nell’ultimo weekend e ha chiesto espressamente di lasciare Madrid. L’operazione tra club è conclusa e in mattinata l’attaccante arriverà a Roma. Poi oggi è il giorno di Smalling. L’offerta di 15 milioni di euro, comprensiva di bonus, è sul piatto insieme alla posizione del difensore. Sarà accontentato e potrà tornare nella “sua” Roma. Nel pacchetto i giallorossi avevano chiesto di inserire anche Dalot, ma il club inglese ha rilanciato offrendo Fosu Mensah. A Trigoria lo ritengono in profilo interessante e sono disposti a prenderlo, ma dovrà rinnovare avendo il contratto in scadenza. In Premier ha giocato anche come mediano e difensore centrale. In extremis, intanto, la Roma sta cercando di piazzare gli ultimi esuberi. A Trigoria è arrivata una proposta per Fazio dalla Sampdoria. Il difensore vuole un triennale e non è il massimo per uno di 34 anni. Peres è stato offerto al Cagliari, ma la pista è abbastanza tiepida. Perotti, ancora infortunato, ha in mano le proposte di Fenerbahce e Spartak Mosca.