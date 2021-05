Roma su Rui Patricio: c’è la mano di Mendes

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la Roma, seguendo le indicazioni di Mourinho. Sono due i ruoli sui quali c’è maggiore attenzione da parte del direttore generale e dell’allenatore: portiere e centravanti. Per il primo ruolo avanza Rui Patricio. Se ne sta occupando Jorge Mendes (potentissimo agente di Mourinho e dell’estremo difensore), al quale la Roma ha anche affidato l’incarico di trovare una sistemazione per Pau Lopez, che potrebbe tornare in Spagna: c’è stato un sondaggio del Valencia.

Leggi anche: 50 milioni di esuberi: Pinto al lavoro sui tagli

Rui Patricio può arrivare a cifre ragionevoli, più basse rispetto a quelle ipotizzate per i portieri che giocano in Italia: Musso e Gollini hanno altre quotazioni. Nell’incontro di tre giorni fa, Mino Raiola ha offerto Areola. Il portiere francese, campione del mondo, ha 28 anni, quest’anno ha giocato in Premier e si è rilanciato dopo la deludente esperienza al Real Madrid.

Leggi anche: Lo Special One sta disegnando la nuova Roma

Il Fulham è retrocesso, ma l’estremo difensore è stato eletto miglior giocatore della stagione, dimostrando tutte le sue qualità. Rientrerà per fine prestito al Paris Saint Germain, dove non ha spazio, con Keylor Navas e Sergio Rico, arrivato lo scorso anno dal Siviglia. Può essere un’occasione, considerato che potrebbe trasferirsi ancora in prestito.