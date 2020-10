Roma, spunta il nome di José Boto per il ruolo di ds. Incontri con i Friedkin in Svizzera e Londra

Spunta un nuovo nome per il ruolo di ds della Roma: è quello di José Boto. Uomo mercato dello Shakhtar Donetsk adesso, è stato per ben otto anni Chief scout del Benfica dove ha portato alla corte del club di Lisbona giocatori del calibro di Jan Oblak, Angel Di Maria, Rodrigo, David Luiz, Axel Witsel. Giocatori comprati a basso prezzo, per poi essere rivenduti ad un costo maggiorato. Per questo motivo – riporta TMW – il suo nome è in cima alla lista della nuova proprietà della Roma. Sarebbero infatti già andati in scena alcuni incontri in Svizzera (a Zurigo) e in Inghilterra (a Londra). Non è da escludere che nei prossimi giorni ci sia un ulteriore meeting tra le parti.