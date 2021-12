Roma-Spezia 2-0, la moviola: pesa il primo giallo a Felix. Kumbulla, fallo al limite

Corriere dello Sport (D. Cervellati) – Pesa il primo cartellino giallo, ingiusto per un contrasto spalla a spalla con Amian, mostrato da Prontera a Felix. Il giallorosso poi è stato espulso per essersi portato avanti il pallone con il braccio: stavolta la decisione dell’arbitro della sezione di Bologna è giusta, ma Felix non doveva essere già ammonito.

Nel recupero del primo tempo la Roma aveva protestato per un tocco di braccio sulla linea di porta di Nikolaou su tiro di Veretout. Il braccio del difensore dello Spezia era aderente al corpo e dunque non punibile. Corretto non fischiare, così come non era falloso l’intervento di Gyasi che anticipa Vina al 5′ del secondo tempo nell’area dello Spezia.

Al 20′ st Kumbulla rischia il cartellino rosso per il fallo su Agudelo. L’intervento è al limite, ma anche l’esperto Mazzoleni dalla sala Var dà ragione a Prontera che aveva estratto il giallo.