Roma-Spezia 1-2. Azione sprecata da Pedro

Pagine Romaniste – Reagire. Questo l’imperativo che la Roma ha. L’occasione capiterà già questa sera quando all’Olimpico arriverà lo Spezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Paulo Fonseca attuerà un leggero turnover. Le principali rotazioni comporteranno la titolarità di Borja Mayoral e Pedro in favore – rispettivamente – di Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, arretrato a centrocampo. In difesa, poi, spazio a Kumbulla e Cristante. Sull’out di destra ci sarà Bruno Peres.

TABELLINO

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Farelli, Fuzato, Boer, Juan Jesus, Bruno Peres, Veretout, Diawara, Smalling, Carles Perez, Dzeko, Podgoreanu.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Calafiori, Zaniolo.

Diffidati: –

Squalificati: –

A.S.C Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sena, Maggiore; Agudelo (59′ Verde), Galabinov, Saponara

A disposizione: Zoet, Rafael, Chabot, Terzi, Dell’Orco, Acampora, Ricci, Agoumè, Gyasi, Farias, Piccoli.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Indisponibili: –

Diffidati: –

Squalificati: –

Arbitro: Ghersini di Genova.

Guardalinee: Prenna e Lombardi.

IV Uomo: Pasqua.

Var: Guida.

Avar: Di Vuolo.

Marcatori: 6′ Galabinov (S), 15′ Saponara (S), 43′ Pellegrini (R)

Ammoniti: 13′ Agudelo (S), 24′ Ismajili (S), 51′ Mancini (R)

Espulsi: –

Note: –

PRE PARTITA

Ore 20.00 – La nostra formazione titolare:

Ore 19.51 – La squadra in partenza per lo stadio Olimpico.