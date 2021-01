Roma spettacolo con Andressa

Tuttosport (S.Carina) – Derby senza storia. Trascinata dalla brasiliana Andressa, la Roma supera 7-0 la Roma Calcio Femminile e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Troppo evidente il divario in campo, con la squadra di Bavagnoli che dopo 20 minuti ha già chiuso i conti. Fa tutto Andressa: prima con una punizione (con dedica alla Hegerberg, reduce dalla rottura del legamento crociato) e poi abile a spingere in porta il più comodo degli assist regalato dalla Thomas. Ripresa in scioltezza: tris di Andressa, gol dell’esordiente Massa, in rapida serie vanno in rete anche Landa e due vuole Corelli.