Alexis Saelemaekers ha svolto dei primi esami alla caviglia destra, dopo essere stato costretto al cambio al 50′. Per l’esterno sinistro si sospetta una frattura che, però, sembra non essere scomposta né grave, a ripotarlo è il corrieredellosport.it. Se dovesse essere accertato anche dagli esami più approfonditi, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi in torno ai due mesi. Il Belga poi capirà con la Roma se intervenire chirurgicamente, in Italia o all’estero, o aseuguire una terapia conservativa.