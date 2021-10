Roma, sorpresa per i tifosi: pronto il lancio della campagna abbonamenti

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – In queste prime uscite stagionali lo Stadio Olimpico è stato sempre sold-out con la Roma in campo. La società si gode il ritorno dei tifosi e prepara una bella sorpresa. Si sta studiando il lancio della campagna abbonamenti per premiare tutti coloro che stanno seguendo i giallorossi in casa e per tutti quelli che la vorranon seguire d’ora in poi appena ci sarà l’apertura dello Stadio al 75% della capienza. La Roma sarà il primo club in Italia a lanciare la campagna abbonamenti.