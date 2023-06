Ola Solbakken potrebbe essere un nome sulla lista delle cessioni, il norvegese se pure si era presentato bene con il gol alla prima da titolare, poi non ha rispettato le attese. Secondo il Corriere dello Sport il calciatore ex Bodo Glimit piace molto in Francia e Germania, ed essendo stato zero il costo del cartellino, garantirebbe una piena plusvalenza alle casse giallorosse. Intanto, l’attaccante è stato convocato per le sfide della propria Nazionale contro Cipro e Scozia.