Gini Wijnaldum, mediante il proprio profilo Instagram, ringrazia i tifosi giallorossi e saluta dopo l’avventura in prestito dal PSG. “Grazie, tifosi giallorossi per la magnifica atmosfera durante le partite e per il supporto durante la stagione”, con queste parole e una foto sotto la Curva Sud con il resto della squadra, il centrocampista olandese si congeda dopo una stagione molto sfortunata, iniziata con l’infortunio alla tibia e conclusa con 14 presenze e 2 gol.