Il portiere del Siviglia, Marko Dmitrovic, ha fatto chiarezza sui fatti avvenuti durante la finale di Europa League con la Roma. “Tu non mi conosci, ma stai attento: oggi potresti conoscermi”, la frase che alcuni media spagnoli hanno attribuito al portiere nei confronti di Jos’e Murinho. Tramite i propri social, Dmitrovic ha detto la sua versione: “In riferimento alla mia presunta conversazione con José Mourinho nella finale di UEFA Europa League contro l’AS Roma, volevo chiarire che l’unica cosa che è successa è stata che Mourinho mi ha chiesto scusa per il comportamento di uno dei suoi assistenti, che pensavo avesse litigato con me. Non c’è stato nient’altro. Chi mi conosce sa che non ho mai minacciato nessuno e che cerco sempre di essere il più umile possibile dentro e fuori dal campo”. I fatti fanno riferimento a un diverbio tra i due avvenuto nel primo tempo.