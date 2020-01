Chris Smalling è stato votato da Whoscored come il miglior centrale d’Europa insieme al campione del mondo Van Djik, con un voto complessivo di 7.4. I restanti nove sono: Larsonneur del Brest in porta, Davies del Bayern Monaco terzino sinistro, Pereira del Leicester terzino destro, Di Maria e De Bruyne a centrocampo, Ronaldo e Messi sulle fasce e in attacco Lewandoski e Werner del Lipsia.