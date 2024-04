Dopo il triplice fischio della sfida di San Siro, tra Milan e Roma, terminata 0-1 grazie al gol di Mancini, il difensore Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Non hai giocato tanto quanto avresti voluto in stagione, stasera cosa significa per te?

Una serata speciale, una delle stagioni più difficili per me. Tanti mesi fuori e difficile a livello mentale. Molto contento di aver contribuito.

Cosa ha fatto la differenza?

La nostra convinzione, abbiamo occupato gli spazi con grande fiducia dal 1′. Vittoria meritata.

De Rossi?

Ha dato una grande svolta, tutti lottano sia in campionato sia in Europa.