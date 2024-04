Europa League, Milan-Roma 0-1. Il primo round è giallorosso: decide Mancini

Pagine Romaniste – La Roma vola in Lombardia per affrontare il Milan di Pioli nel match di andata valido per i quarti di finale di Europa League. Daniele De Rossi si affiderà al consueto 4-3-3 con Svilar tra i pali. Sulle fasce agiranno Celik a destra e Spinazzola a sinistra, con Smalling e Mancini a guidare la difesa. Centrocampo affidato a Paredes, ai cui lati ci saranno Cristante e Pellegrini. In attacco, a supporto di Lukaku, spazio a Dybala ed El Shaarawy.

TABELLINO

AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer (58′ Adli), Reijnders; Pulisic (77′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao (77′ Okafor); Giroud.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Terracciano, Kjaer, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Jovic.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidati: Calabria, Leao, Maignan, Musah.

Squalificati: Tomori.

Indisponibili: Kalulu, Pobega.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (86′ Bove), Pellegrini (86′ Aouar); Dybala (80′ Abraham), Lukaku (90′ Llorente), El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Angelino, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Cristante, Paredes, Spinazzola.

Squalificati: N’dicka.

Indisponibili: Azmoun, Huijsen, Kristensen.

ARBITRO: Clement Turpin (FRA).

ASSISTENTI: Nicolas Danos e Erwan Finjean

IV UOMO: Ruddy Buquet.

V.A.R: Jerome Brisard e Willy Delajod.

Marcatori: 17′ Mancini

Ammoniti: 32′ Pulisic, 37′ Cristante, 62′ Adli, 71 Loftus Cheek

Espulsi:

Note: 3′ recupero (PT), 4′ recupero (ST)

PRE PARTITA