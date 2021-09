Roma, si tratta il rinnovo di Zaniolo: previsto un nuovo incontro per l’intesa

Prima il turno di Lorenzo Pellegrini, subito dopo toccherà a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma starebbe lavorando in sordina ai rinnovi dei contratti, cercando di mettere le basi per il suo progetto tecnico blindando i due gioielli. Vanno avanti i discorsi con l’agente del trequartista ex Inter, nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit per cercare di arrivare a un’intesa definitiva. Il g.m. Tiago Pinto vorrebbe prolungare di una ulteriore stagione rispetto all’attuale scadenza fissata al 2024.

Dal canto suo Zaniolo è molto legato al club, la volontà è quella di proseguire l’avventura a Roma per cercare di vincere dei titoli con il suo nuovo allenatore. Secondo quanto si apprende però, con l’arrivo di Tammy Abraham alcuni equilibri sono cambiati tanto che Nicolò si aspetta un ritocco verso l’alto rispetto agli attuali 2,5 milioni che percepisce e, probabilmente, verrà accontentato.