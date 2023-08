Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da Arnautovic a Zapata, Batshuayi o Weghorst, i candidati per il centravanti esperto della Roma sono tanti, mentre per quello giovane è principalmente uno: Marcos Leonardo. La Roma nelle ultime ore ha alzato l’offerta (stavolta ufficiale) per il Santos di un ulteriore milione, passando a 11 di parte fissa e 7 di bonus (alcuni facili, altri meno).

Resta sempre la modalità di pagamento il principale ostacolo della trattativa, sebbene il club brasiliano – che sta anche cedendo Deivid Washington al Chelsea – si stia ammorbidendo e potrebbe venire incontro alla Roma grazie anche alla mediazione di Raffaela Pimenta. Trattative che, unite alle prestazioni deludenti della squadra, hanno scatenato l’ira dei tifosi.

A tal punto che poche ore fa il coordinatore dell’area tecnica del Santos Paulo Roberto Falcao – ex campione giallorosso – ha deciso di rassegnare le dimissioni dal club. L’affare può comunque sbloccarsi, così come presto Pinto può arrivare a dama anche per l’arrivo di Renato Sanches dal Psg in prestito con diritto di riscatto. Il mercato della Roma comincia a sbloccarsi, la cessione di Ibañez – aspettando offerte per Karsdorp – potrebbe addirittura movimentarlo.