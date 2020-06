Tutta la Roma si aggrappa a Fonseca

Corriere dello Sport (G. Marota) – Nel periodo di caos societario e dirigenziale, l’unica certezza in casa Roma è rappresentata da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha la fiducia e la stima del gruppo, al quale ha chiesto di restare concentrati sul campo, con la gara alla Sampdoria che si avvicina, senza pensare a cosa accade tra Roma, Stati Uniti e Londra. Anche la società apprezza il suo lavoro e Guido Fienga non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Lui poi non perde occasione per ribadire il suo desiderio di rimanere in giallorosso a lungo. Intanto studia il mercato, chiedendo alla Roma di mettergli a disposizione giocatori d’esperienza, abituati a vincere, come Pedro, con il quale Fonseca ha già parlato al telefono, convincendolo ad abbracciare il progetto romano.