Roma-Shakhtar Donetsk, assente Perez: in chiusura il trasferimento al Celta Vigo. Via libera per Belotti

Carles Perez non c’è. L’esterno spagnolo non prenderà parte alla presentazione della squadra, in corso di svolgimento in questi minuti. L’ala sta passando infatti in queste ore al Celta Vigo. La trattativa è in dirittura d’arrivo. L’addio del classe ’97 permetterà l’arrivo di Andrea Belotti. Lo riporta Gianluca Piacentini del Corriere della Sera su Twitter.

Carles Perez non sarà presentato. Operazione in chiusura col Celta Vigo. Via libera per Belotti #ASRoma — Gianluca Piacentini (@PiaceGianluca) August 7, 2022