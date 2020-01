Roma, serve un Piatek alla corte di Dzeko

Le strategie di mercato della Roma al momento sono basate sulle suggestioni più che sulle ipotesi. Petrachi non può aggiungere qualità alla rosa finché non sottrae sostanza. Deve vendere prima di comprare. La Roma resta vigile e sta spingendo con l’Atletico Madrid per trovare un’exit strategy a Kalinic, ma il giocatore non sembra interessato ad anticipare la separazione, il suo rapporto coi leader dello spogliatoio è solido. Se la Roma riuscirà a cederlo potrà tentare un colpo intrigante: Piatek. Il polacco cercherà di lasciare il Milan in perstito per rilanciarsi e per non rimanere all’ombra di Ibrahimovic. Sarebbe un’ottima alternativa ma anche un potenziala partner di Dzeko. Al Milan in cambio potrebbe finire Perotti. Operazione molto difficile, soprattutto a gennaio, ma che merita di essere considerata. Per quanto riguarda la fascia destra Fonseca ha a disposizione quattro terzini. Recentemente si è aggiunto Bruno Peres e a libro paga c’è anche Zappacosta che il Chelsea non riprenderà fino a giugno. In questa situazione è difficile che Petrachi possa prendere un altro specialista anche se ha sondato le piste Castagne e Faraoni. Lo riporta il Corriere dello Sport.