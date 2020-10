Roma senza pace, Mancini positivo

Tuttosport (S. Carina) – Non c’è pace per la Roma. Nemmeno il tempo di godersi il debutto vincente in Europa League che il club giallorosso perde Mancini. Il difensore giallorosso è infatti risultato positivo al Covid-19. Un’assenza pesante in vista della trasferta di lunedì a Milano. Soprattutto perché si somma al difficile recupero di Smalling che anche ieri si è allenato a parte per una distorsione al ginocchio che si porta dietro ormai da una settimana e che gli ha impedito di essere presente sia con il Benevento che in coppa. Fonseca si ritrova Ibanez e Kumbulla più i ripescati Fazio e Juan Jesus che tuttavia contro gli Young Boys hanno palesato uno stato di forma a dir poco precario. Per questo motivo contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic è molto probabile che la Roma torni a difendere con la linea a 4. L’alternativa è quella di arretrare Cristante nella linea a tre, ipotesi che al momento appare meno probabile. L’ex Atalanta dovrebbe comunque trovare spazio al fianco di Veretout a centrocampo, con Pellegrini avanzato sulla linea della trequarti insieme a Pedro e Mhitaryan, davanti ovviamente Dzeko. In difesa torna Santon con Kumbulla e Ibanez al centro e Spinazzola a completare il reparto.