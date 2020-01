Roma, scambio di marcia

Il ko di Zaniolo cambia in corsa il mercato della Roma. Dopo una riunione andata in scena ieri, è stato deciso che sarà preso un calciatore nel ruolo di esterno offensivo, con la consapevolezza però che prima dovrà essere sacrificato un elemento dell’attuale rosa. Il calciatore sul quale si sta ragionando in queste ore è Spinazzola. L’esterno difensivo, arrivato in estate dalla Juventus, ha deluso Fonseca. La sua valutazione alta non aiuta e per questo uno scambio con un giocatore che abbia più o meno lo stesso valore sarebbe la soluzione ideale. Il riferimento è a Politano. Lo scambio, inizialmente in prestito, permetterebbe anche una mini-plusvalenza in estate. Altro nome è quello di Boga, che però potrebbe essere il sostituto di Politano in nerazzurro. Offerto Shaqiri, resta viva la candidatura di Suso, ma il Milan in cambio vorrebbe Under, valutato dai giallorossi 15-20 milioni in più dello spagnolo. Bisognerà capire poi che cosa farà in mediana Petrachi. Identikit perfetto sembra essere quello di Villar, classe ’98 dell’Elche. La Roma ha riallacciato anche i contatti per il classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio, segnalato direttamente da Fonseca. Piacciono anche Almendra (Boca Juniors), Mangala (Stoccarda), e Castrovilli (Fiorentina). Lo scrive Il Messaggero.