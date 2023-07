Roma, Scamacca sorpassa Morata: la trattativa in dirittura d’arrivo

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Gianluca Scamacca mette la freccia su Alvaro Morata. Dire che il centravanti cresciuto nel vivaio giallorosso sia ad un passo dalla Roma è forse una forzatura, ma nelle ultime ore i contatti tra la società giallorossa e il West Ham e gli indizi che arrivano dall’Inghilterra lasciano pensare che la trattativa potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

E così, mentre ieri pomeriggio la squadra è volata in Portogallo per cominciare la seconda parte del ritiro, che terminerà il 2 agosto, il g.m. Tiago Pinto ha continuato a lavorare per dare a Mourinho la punta centrale di cui ha bisogno. Dal fronte inglese, poi, continuano ad arrivare segnali che Scamacca sia fuori dal progetto di Moyes, che ieri non lo ha convocato per l’amichevole che il West Ham ha disputato contro il Dagenham&Redbridge.

A Scamacca, che due giorni fa sui propri social aveva postato l’immagine di una clessidra come a voler scandire il tempo che manca al suo ricongiungimento con i colori giallorossi, e ad altri calciatori che hanno partecipato alla tournée in Australia, il tecnico ha concesso due giorni di riposo che il giocatore ha trascorso nella Capitale.

In questo senso, anche il post su Instagram della sua fidanzata – che pubblicato una foto mano nella mano con il calciatore e la scritta «Così felice, ti amo» – può considerarsi un indizio al pari della convinzione dei dirigenti degli «Hammers», che ormai si sono rassegnati all’idea di perderlo. Per questo nelle ultime ore stanno aprendo alla possibilità di cedere il calciatore in prestito (oneroso) con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League.

In tutto ciò, Mourinho aspetta notizie dal Portogallo. Ieri lo Special One ha diramato la lista dei convocati per il ritiro, in cui ci sono praticamente tutti i calciatori della rosa, con l’aggiunta del giovane Pisilli e la conferma di Pagano (escluso invece Faticanti), compreso Solbakken, che due giorni fa nell’amichevole col Latina aveva accusato un problema muscolare e che sarà gestito giorno per giorno. Non sono partiti gli esuberi Shomurodov (vicino al prestito al Cagliari), Viña (in trattativa per un ritorno al Bornemouth), Villar (interessa al Granada) e Reynolds (dovrebbe tornare al Westerlo). Con la squadra ci sono Karsdorp ed Ibanez, entrambi sul mercato ed in attesa di un’offerta.

Ad aspettare la squadra a Fiumicino prima della partenza e anche all’arrivo in Portogallo c’erano alcuni tifosi, che hanno fatto foto con i calciatori giallorossi: tra i più ricercati, ovviamente, Paulo Dybala che si è fermato a firmare autografi. Quello più importante, sul rinnovo di contratto con la Roma, potrebbe metterlo al ritorno dal Portogallo.