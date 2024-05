Il Messaggero (G. Lenagua) – Oggi Paulo Dybala dovrebbe tornare in gruppo. Questa è la previsione dell’attaccante e dello staff medico. A condizionarlo, però, sarà il solito dolore all’adduttore sinistro. Ieri mattina era ancora presente e per questo motivo, dopo il test che ha svolto sul campo, ha preferito rientrare in palestra e svolgere lavoro personalizzato. Chiudere l’anno con una lesione, significherebbe anche non essere convocato per la Coppa America che si disputerà tra giugno e luglio.

Nessuna paura, invece, per Paredes, Pellegrini e Karsdorp. A Trigoria assicurano che hanno svolto un allenamento individuale che era già programmato e che oggi dovrebbero tornare in gruppo.