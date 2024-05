Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Se è vero che il nuovo d.s. – tutti gli indizi portano al francese Ghisolfi in uscita dal Nizza – non dovrà produrre plusvalenze (si era parlato di 40 milioni) entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con la Uefa, lo è altrettanto che quel giorno a Trigoria rientreranno almeno 4 “indesiderati”: Shomurodov, Belotti, Solbakken e Kumbulla.

Due di loro, Solbakken e Kumbulla, in questa stagione sono stati disastrosi: il norvegese a gennaio è tornato dall’Olympiakos, poi è finito in Giappone dove non ha giocato nemmeno un minuto. Difficile piazzare anche Kumbulla, pochi minuti nel Sassuolo in lotta per la salvezza.