Corriere dello Sport (R. Maida) – David Pizarro, il Pek, transita spesso a Roma e ieri ha concesso un’intervista a Sky Sport parlando anche dell’attualità calcistica. Le sue parole:

“Sono felice che Daniele De Rossi abbia preso in mano una situazione non facile: conoscendo la nostra piazza non è semplice entrare in corsa e incidere. Credo che abbia fatto un ottimo lavoro, peccato si sia vista la mancanza di una rosa ampia, per questa competizioni europee servono rose importanti. Per quanto mi riguarda ha fatto cose eccellenti“. Pizarro ha fatto il corso di allenatore e presto conta di debuttare con una squadra italiana. Nel frattempo chiarisce: “La Roma purtroppo non è arrivata in finale di Europa League. Perciò adesso spero che la Fiorentina riesca a vincere la Conference, visto che anche agli anni viola sono rimasto legato. La finale di Coppa Italia all’Olimpico? Non c’era la mia squadra in campo, allo stadio andrò volentieri domenica sera per vedere la Roma. Non sono nato romanista ma morirò romanista“.