Corriere della Sera (G. Piacentini) – Paulo Dybala vuole esserci domenica sera (ore 20.45) all’Olimpico contro il Genoa. Dopo i due giorni di riposo concessi da De Rossi, ieri la Joya ha svolto un lavoro personalizzato – scatti, accelerazioni, lavoro con il pallone e tiri in porta – propedeutico al rientro in gruppo, che potrebbe esserci già oggi. In questo caso la sua presenza contro il Genoa sarebbe scontata, in caso contrario DDR dovrà cominciare a pensare alle alternative.

Baldanzi sarebbe il sostituto naturale ma il fattore Olimpico e la necessità di dover fare risultato ad ogni costo potrebbe spingere l’allenatore giallorosso ad una soluzione più offensiva, con Abraham o Azmoun al fianco di Lukaku, oppure all’avanzamento di Pellegrini e l’inserimento di Bove. Il capitano ieri ha svolto lavoro individuale programmato insieme a Paredes, che era uscito malconcio dal match di Bergamo,