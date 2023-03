Roma-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla: El Shaarawy titolare, Matic può riposare. Kumbulla spera

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Il rumore dei nemici è tornato. La sospensione della squalifica arrivata prima della vittoria contro la Juventus lasciava presagire una squalifica dimezzata. Sull’aereo giallorosso che viaggia verso il secondo posto – l’Inter ha perso a La Spezia ed è sempre a +3 – il controllo sarà invece tenuto dal solo Salvatore Foti.

José Mourinho è costretto a scendere per le prossime due tappe, domani col Sassuolo e soprattutto domenica prossima nel derby. Lo ha deciso la Corte Sportiva d’appello, la quale ha respinto il ricorso del club giallorosso – furioso ed in silenzio stampa per le partite in questione – confermando le due giornate di squalifica inizialmente inflitte in seguito alla lite ed alle offese (si contesta “se è un uomo” ed altri improperi pronunciati nello spogliatoio) nei confronti del (pre) deferito Serra.

Come ai tempi della più fumantina ed irriverente versione, Mou ha parlato pur rimanendo in un silenzio assordante. Approfittando di un post per pubblicizzare i prodotti della figlia Matilde e dell’Hublot, lo Special One ha – in un’altra trovata geniale e sagace – mimato il gesto delle famigerate manette, mostrate durante Inter-Samp di tredici anni fa.

Compatta e coesa ancor di più, nell’amato cerchio della famiglia, la Roma affronterà il Sassuolo per decollare in direzione del secondo posto, a portata di mano, sebbene in possibile co-abitazione. I neroverdi di Dionisi, e del tormentato Frattesi, hanno perso una sola partita nelle ultime sei. E non contro un avversario qualsiasi, ma contro il Napoli capolista (0-2). Nelle ultime due ha invece vinto prima in casa del Lecce (0-1) e poi al Mapei contro la Cremonese (3-2).

Se la squadra e la società sono uniti come un sol uomo, i tifosi, già dediti alla venerazione di Mou, lo sono ancor di più. Olimpico di nuovo tutto esaurito per il raggiungimento di un anno di sold out: il primo è stato infatti registrare nel derby vinto 3-0 di marzo 2022.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SASSUOLO

L’abbondanza di cui ha beneficiato fino a giovedì è momentaneamente accantonata. Nella Roma si contano diverse assenze. Da Cristante squalificato, fino agli infortunati Pellegrini, Belotti, Solbakken ed anche Llorente. Il capitano ha 30 punti di sutura in testa dopo lo scontro di gioco con Zubeldia occorso nella ripresa della vittoria (2-0) contro la Real Sociedad. Pellegrini è in dubbio anche per il ritorno, in programma giovedì prossimo alle 21.

Il Gallo, invece, è stato operato alla mano in seguito alla frattura del terzo e quarto metacarpo della mano destra. Operato quest’oggi, l’attaccante giallorosso è in dubbio per domani: potrebbe dunque riposare. Nel reparto offensivo mancherà di sicuro Solbakken, fermo per un affaticamento. Stesso problema per Llorente, rimasto negli spogliatoi dopo il primo tempo ed il debutto da titolare avvenuto giovedì contro l’ex Real Sociedad.

Ciò premesso, rispetto all’andata degli ottavi di Europa League rientrerà però Ibanez, assente per squalifica. La difesa titolare è quindi di nuovo a disposizione, ma potrebbe subire una variazione. Possibile che a Mancini o Smalling venga concesso un turno di riposo: in tal caso, potrebbe toccare all’italiano, diffidato con vista derby.

A centrocampo Matic con Wijnaldum. Bove, però, potrebbe sostituire il serbo. Zalewski in ballottaggio con Karsdorp: l’olandese in vantaggio. Spinazzola confermato a sinistra, dove più avanti ci sarà El Shaarawy. Ritornato al gol, il Faraone farà coppia con Dybala alle spalle di Abraham.

Consueto schieramento per Dionisi. Consigli protetto dai centrali Erlic e Tressoldi, Zortea e Rogerio i terzini. Lopez dovrebbe vincere il ballottaggio con con Obiang, Frattesi la mezzala di destra mentre Henrique dall’altra parte. Berardi e Laurentié ai lati di Pinamonti.

DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO

La partita tra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il fischio d’inizio sarà alle 18, attorno alle 17:15 comincerà il collegamento con il pre partita. Ricky Buscaglia racconterà la gara dell’Olimpico, Manuel Pasqual curerà il commento tecnico.

ROMA-SASSUOLO, ARBITRA FABBRI. PAIRETTO AL VAR

Michael Fabbri arbitrerà Roma–Sassuolo. Pasquale Capaldo ed Emanuele Prenna gli assistenti. Antonio Giua il quarto uomo. Luca Pairetto al Var, mentre Luigi Nasca addetto Avar.

Fabbri ha diretto la Roma in dodici occasioni: 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo precedente è il ko in Coppa Italia con la Cremonese. Una gara in meno, invece, con il Sassuolo: 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Positivo anche il borsino di Pairetto nelle vesti di Avar: 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Equilibrati invece i precedenti con il Sassuolo: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svillar, Boer, Kumbulla, Celik, Llorente, Zalewski, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato.

Allenatore: Salvatore Foti (Mourinho squalificato).

Indisponibili: Darboe, Solbakken, Pellegrini, Belotti.

Diffidati: Mancini.

Squalificati: Cristante.

SASSUOLO (4-3-3): Consigi; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lope, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurentié.

A disposizione: Russo, Pegolo, Obiang, Marchizza, Toljan, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Throstvedt, Ferrari, Defrel, Bajrani.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Indisponibili: Muldur, Romagna.

Diffidati: Tressoldi, Thorstvedt, Zortea.

Squalificati:-.



Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Capaldo-Prenna.

IV Uomo: Giua.

Var: Pairetto.

Avar: Nasca.