Roma-Sassuolo, le probabili formazioni dei quotidiani. C’è Calafiori per Vina. Recuperati Mancini, Pellegrini e Zaniolo

Pagine Romaniste – Torna il campionato e per la Roma altro impegno tosto contro il Sassuolo di Dionisi. Mourinho non pensa al turnover e conferma in blocco la formazione del primo scorcio di stagione. Unico cambio Calafiori per Vina dopo il ritorno del terzino dall’Uruguay.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

