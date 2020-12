Roma-Sassuolo, espulso Fonseca per proteste

L’arbitro Maresca ha espulso Paulo Fonseca per proteste al termine del primo tempo. Il tecnico giallorosso si era lamentato con il direttore di gara a seguito della rete annullata a Mkhitaryan, ricevendo un cartellino rosso diretto. La Roma dovrà affrontare il secondo tempo in inferiorità numerica (espulso anche Pedro nel primo tempo) e senza l’allenatore in panchina.