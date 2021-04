Roma-Sarri, ora è in discesa

Il Tempo (E. Zotti) – La strada che può portare Maurizio Sarri a Trigoria è sempre più in discesa. Gli ostacoli che potrebbero far saltare il matrimonio tra la Roma e il tecnico toscano sono sempre meno: il Tottenham infatti sembra intenzionato ad affidare a ten Hag l’eredità lasciata da Mourinho. Gli Spurs stanno valutano una short list di nomi che comprende anche Sarri, ma il presidente Levy è deciso a puntare sull’attuale allenatore dell’Ajax come nuovo manager.

Una scelta che avvicina ancora di più l’ex Juventus al club giallorosso: dopo la gara di Manchester Ramadani e Tiago Pinto si incontreranno di nuovo per continuare a definire l’accordo propedeutico all’arrivo di Sarri nella Capitale.

Sia i Friedkin che il general manager portoghese sono convinti di aver individuato il profilo giusto per far coesistere giocatori già affermati e giovani prospetti, mantenendo intatta l’ambizione di crescere nei prossimi anni.

Per allineare tutti i tasselli necessari alla fumata bianca, l’allenatore dovrà prima risolvere il contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno – c’è da sciogliere il nodo penale in caso di non rinnovo – poi sarà libero di accettare l’offerta della Roma.