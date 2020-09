Roma-Sambenedettese 4-2, buona la prima per i giallorossi. Primo gol della stagione di Veretout

Pagine Romaniste – Prima uscita positiva per la Roma che batte la Sambenedettese per 4-2. In gol, nel primo tempo, Veretout, Perotti e Mkhitaryan. Nella ripresa ha sigillato il risultato Antonucci. Qualcosa da rivedere in difesa per i due calci di rigore concessi agli ospiti per i falli di Fazio e Karsdorp. Entrambi i tiri dal dischetto gli ha trasformati Maxi Lopez.

Il TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Boer) ; Fazio (46′ Bouah), Ibanez (46′ Morichelli), Juan Jesus (46′ Trasciani); Karsdorp (46′ Seck), Veretout (46′ Simonetti), Diawara (45′ Astrologo), Calafiori (46′ Riccardi);Villar (46′ Ciervo), Mkhitaryan (46′ Antonucci); Perotti (46′ Bamba).

A disposizione: -.

Allenatore: Paulo Fonseca.

SAMBENEDETTESE CALCIO: Nobile (46′ Laborda); Lavilla, Biondi, Di Pasquale (46′ Enrici), Liporace (46′ Magliulo); Botta (46′ Cardoni), Rocchi (46′ De Ciancio), Angiulli (46′ Masini), Trillò (30′ Chacon); Nocciolini (46′ Lescano), Lopez (46′ Occhiato).

A disposizione: -.

Allenatore: Paolo Montero.



Marcatori: 4′ Veretout, 9′ Perotti, 25′ Maxi Lopez (S), 30′ Mkhitaryan, 42′ Maxi Lopez (S), 67′ Antonucci.

Ammoniti: -.

Espulsi: -.

Note: 1′ di recupero nel primo tempo e 1′ di recupero nel secondo tempo.

PRE-PARTITA

Ore 16.45 – La formazione della Sambenedettese.

Ore 16.43 – L’11 della Roma.