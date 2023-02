Roma-Salisburgo, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini, Abraham e Dybala sì. Karsdorp confermato, sorpresa Wijnaldum?

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Tutti uniti si può. In campo e fuori. La missione rimonta è cominciata. Il via lo ha dato Mourinho, infuocato nelle dichiarazioni dopo la vittoria (1-0) contro il Verona firmata Solbakken. Ha stuzzicato, mascherando il tutto con la prosa di un attacco, i tifosi per creare un Olimpico (“C’è sold out e sold out”) che ruggisca insieme ai suoi uomini, racchiusi nel cerchio magico a fine partita.

In vantaggio c’è il Salisburgo, cinico e speculatore con il solo pericolo creato. Gli austriaci a sostegno avranno duemila tifosi, cifra irrisoria in confronto ai 62.000 nella serata simil Bodo (“un sold out come quello ti fa vincere”).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SALISBURGO

Le risorse, tecniche e motivazionali, per prendersi il passaggio del turno ci sono. Potrebbe mancare qualche soldato. Uno, in particolare. Dybala non ha ancora recuperato completamente dall’affaticamento al flessore sinistro. In tribuna contro il Verona, in questi giorni ha lavorato individualmente. Non partirà dall’inizio, sarà in panchina per essere inserito a gara in corso. Recuperati invece gli altri due infortunati. Pellegrini sarà titolare, così come Abraham. Solo un quarto d’ora contro il Verona prima dell’uscita forzata per la ferita alla palpebra sinistra. Indosserà una maschera protettiva realizzata appositamente.

Rientrati Karsdorp e Spinazzola, titolari domenica sera, entrambi viaggiano verso la titolarità. Tra i due, il più sicuro di partire dall’inizio è l’olandese. Spina, assist-man di tacco per Solbakken, è in ballottaggio con Zalewski. Ola non è presente nella lista Uefa, dunque in caso di forfait (iniziale) di Dybala vicino al capitano ci andrà El Shaarawy.

Confermato il blocco degli intoccabili. Matic rientrerà al fianco di Cristante, Smalling – squalificato martedì contro la Cremonese – al centro tra Mancini ed Ibanez. Rui Patricio in porta.

Jaissle lascerà intaccato l’undici dell’andata. Sarà costretto a cambiare la difesa vista l’assenza per squalifica di Pavlovic, sostituito da Van der Brempt al fianco di Solet. Dedic e Ulmer sulle fasce, Gourna–Douath in regia e Seiwald–Kjaergaard interni. Sucic dietro Okafor e Fernando. L’uomo partita dell’andata, Capaldo, partirà in panchina.

DOVE VEDERE ROMA-SALISBURGO

La partita tra Roma e Salisburgo sarà trasmessa da Dazn e Sky. Tre i canali di riferimento sulla pay-tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Disponibile anche la visione in chiaro su TV8 e ed in streaming su Sky Go. La gara comincerà alle 21, alle 20 circa il collegamento con il prepartita.

Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi racconterà il ritorno del playoff di Europa League su Dazn; Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti sarà invece la coppia di commentatori su Sky e TV8.

ROMA-SALISBURGO, ARBITRA VINCIC. KAJTAZOVIC AL VAR

L’arbitro di Roma–Salisburgo è lo sloveno Slavko Vinčić. I connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič gli assistenti. Il IV Uomo sarà Rade Obrenovič. Al Var Nejc Kajtazovic, assistito da Matej Jug. Nessun precedente tra la Roma e Vinčić. Sono invece favorevoli i precedenti con il Salisburgo: due successi in altrettante gare. Nella scorsa stagione, inoltre, ha diretto la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers, vinta dai tedeschi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Llorente, Zalewski, Bove, Camara, El Shaarawy, Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Altri (non presente nella lista Uefa): Solbakken.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet, Van der Brempt, Ulmer; Seiwald, Gourma-Douath, Kjaergaard; Sučić; Okafor, Fernando.

A disposizione: Stesjal, Krumrey, Bernardo, Capaldo, Gloch, Koita, Adamu.

Allenatore: Matthias Jaissle.

Indisponibili: Okoh, Guindo, Tijani, Omoregie, Kameri, Konaté.

Altri (non presente nella lista Uefa): Agyekum.

Diffidati:-.

Squalificati: Pavlovic.

Arbitro: Vincic.

Assistenti: Klancnik-Kovacic.

IV Uomo: Obrenovic.

Var: Kajatazovic.

Avar: Jug.