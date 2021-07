Roma, sabato alle 18:30 la gara con il Siviglia

Altro impegno di livello internazionale per la Roma. Dopo la sfida di ieri contro il Porto (1-1), i giallorossi affronteranno un’altra squadra di livello. È infatti ufficiale la sfida contro il Siviglia. La squadra di Mourinho affronterà i giallorossi sabato alle 18:30 (17:30 locali). La Roma ritrova così l’ex Monchi.

Il dirigente non è però l’unico ex del match. Agli ordini di Lopetegui è infatti arrivato da pochi giorni Erik Lamela, in giallorosso nel biennio 2011-13. Nell’ultima amichevole il Siviglia ha pareggiato per 2-2 contro il PSG. Una volta affrontato il Siviglia, la Roma si sposterà proprio nella città andalusa dove il 7 agosto affronterà il Betis.