La Roma torna in campo al centro sportivo Fulvio Bernardini dopo l’ importantissima vittoria di 1-0 contro il Sassuolo. Alla seduta odierna ha partecipato un gruppo ristretto di calciatori della prima squadra, poiché assenti insieme agli infortunati ci sono anche nazionali. Grande ritorno per Tammy Abraham che si è allenato insieme al resto della squadra. Presente anche Leonardo Spinazzola, che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, mentre Paulo Dybala è ancora out.