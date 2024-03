L’Olimpico viaggia verso l’ennesimo sold out stagionale. Il match di ritorno valido per i quarti di finale è in programma giovedì 18 aprile alle ore 21. Alle ore 15 di oggi è partita la vendita libera per tutti i tifosi romanisti. Sono oltre 29000 le persone attualmente in coda per riuscire ad accaparrarsi un tagliando.