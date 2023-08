Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Abbiamo recuperato Dybala e Pellegrini ma abbiamo perso Renato Sanches, che ha un piccolo problema che non lo rende disponibile. Credo che tornerà dopo la sosta perché la sua storia clinica ci consiglia prudenza. Non dobbiamo spingere per recuperarlo ma dargli tempo”.

È lo stesso Mourinho a fare la lista dei disponibili per la trasferta di stasera a Verona (ore 20.45, diretta su Dazn). Il centrocampista portoghese, uscito giovedì a metà dell’allenamento, ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fuori per le gare contro l’Hellas e il Milan, che sarà “l’ultima in cui non avremo gare infrasettimanali, poi avremo bisogno di tutta la rosa”, ha sottolineato Mourinho.

Contro il Verona, che ha vinto la prima a Empoli, ci saranno almeno due volti nuovi rispetto all’esordio contro la Salernitana: Pellegrini a centrocampo e Dybala al fianco di Belotti. Il capitano giocherà insieme a Cristante e Aouar (“I bravi giocatori possono giocare insieme, ci sono possibilità di combinazioni diverse”, ha detto Mou allargando il discorso a Paredes), con Cristante in cabina di regia.

Dietro dovrebbero essere confermati Smalling, Mancini e Diego Llorente, con N’Dicka ancora in panchina. Altri cambi possono arrivare sugli esterni, con Zalewski e Karsdorp preferiti a Spinazzola e Kristensen. Dovrebbe partire dalla panchina El Shaarawy, cambio buono sia per la fascia che per uno dei due attaccanti.

Su un possibile cambio di modulo, Mou non si è sbilanciato: “Possiamo anche cambiare modulo, lo abbiamo fatto un po’ contro la Salernitana quando è uscito Smalling con Cristante centrale. Gli esterni, in quel caso, stavano facendo una linea a 4. Pellegrini e Aouar possono giocare anche al posto di Dybala, se non sarà a disposizione”.