Il Messaggero (S. Carina) – Aveva ragione Walt Disney: “Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli”. E se l’affare-Lukaku, come sembra, verrà definito nelle prossime ore, bisognerà dare merito alla Roma di averci creduto. In silenzio, funestata dai paletti del Fpp e dall’insoddisfazione crescente della piazza, aspettando i giorni del Condor.

Solo così – e Mou ieri lo ha spiegato bene in conferenza – si poteva arrivare a Big Rom. Non un centravanti ma il centravanti. Quello con la C maiuscola, capace di cambiare umori, pareri e obiettivi. Perché se José ha bollato la Roma attuale tra il 5° e l’ottavo posto, con Romelu cambia tutto. E pazienza se ci vorrà del tempo per fargli ritrovare la migliore condizione atletica (attualmente si sta allenando con l’U21 dei Blues), se arriverà con la formula del prestito e se nelle ultime due stagioni ha giocato al di sotto dei suoi standard. Lukaku è Lukaku, soprattutto in un campionato italiano partito senza padroni riconosciuti.

Ieri, una volta che il Chelsea ha aperto al prestito, a Trigoria non hanno perso tempo. Erano giorni che si stavano studiando i costi dell’operazione e i margini sul transfer balance che con l’ingresso del belga eguaglierebbe il tetto della passata stagione (che non può essere superato). Tutti hanno fatto la loro parte. Dan Friedkin si è mosso in prima persona parlando con il proprietario del Chelsea, Todd Boehly, ricevendo il via libera, prima al telefono e poi de visu a Londra, poco prima dell’inizio di Chelsea-Luton. Mourinho ha invece voluto colloquiare con Romelu illustrandogli il progetto ambizioso.

Il succo del discorso dello Special si riassume così: con lui e Dybala come coppia d’attacco, la Roma sarebbe competitiva per i massimi traguardi. Nel pomeriggio, infine, sono entrati in scena il gm Pinto e il vice presidente Ryan Friedkin che con un volo privato partito da Ciampino hanno raggiunto la City e papà Dan. Triplice la volontà: definire l’intesa, inizialmente verbale, con i Blues; capire se c’è lo spazio per una partecipazione allo stipendio (che grazie al Decreto Crescita scenderà già a 8,5) e convincere Lukaku (che ieri era a Bruxelles, nel giorno libero, pronto a rientrare già questa mattina).