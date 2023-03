Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni e dove vederla: Llorente alla prima da titolare, Abraham davanti

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Non è uno degli “squali retrocessi dalla Champions”, ma un avversario da cui guardarsi bene sì. Sarebbe potuto andare meglio come peggio quando da Nyon è stata estratta la pallina della Real Sociedad come avversaria per la Roma.

Primi nel girone, ex equo con lo United, i baschi hanno perso una sola partita in Europa League, proprio contro i Red Devils (0-1). In Liga, invece, sono quarti ad un punto (44 contro 45) di distanza dall’Atletico Madrid e a +3 sul Betis, noto alla Roma.

Da fine gennaio il passo è stato però notevolmente rallentato: nelle ultime 7 partite è arrivata solamente una vittoria – 3 a 2 in casa dell’Espanyol – e nelle più recenti tre uscite sono stati ottenuti due pareggi, ultimo quello deludente e a reti bianche con il Cadiz, ed una sconfitta. Il momento di forma, insomma, non sembra apparire dei migliori.

Altalenante ma ora positivo è invece quello della Roma. I giallorossi si sono immediatamente rialzati dopo la caduta di Cremona. Domenica i capitolini hanno superato 1-0 la Juventus riportandosi in zona Champions. All’Olimpico è stato suggellato il passaggio del turno con il Salisburgo, mentre ora comincerà la missione Real Sociedad, il tutto accompagnato dal calore dei tifosi. Si va verso un altro sold out.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-REAL SOCIEDAD

Un cambio, almeno, è certo. Non verrà composta la tradizionale e fidata linea difensiva. Ci sarà un vuoto sul centro-sinistra. Ibanez, infatti, sconterà la giornata di squalifica dopo essere stato ammonito nella gara di ritorno con il Salisburgo. Sarà l’occasione giusta per vedere in opera dal primo minuto Llorente, innesto – in prestito – lampo del mercato di gennaio e sin qui supernova: un solo minuto racimolato, contro l’Empoli.

Per il difensore scuola Real, Madrid, non sarà una partita qualsiasi. Prima da titolare con la Roma, certo, ma contro la squadra che è stata il trampolino di lancio per la Premier. Con la Real, Llorente ha collezionato complessivamente 88 presenze prima di approdare al Leeds e poi giungere alla Roma.

Con lui confermati Smalling e Mancini, eroe contro della Juve, e Rui Patricio in porta. Il portoghese, intervenuto in conferenza stampa, ha ricevuto qualche critica nell’ultimo periodo, riportata indietro con la prestazione maiuscola di domenica sera.

L’altro cambio previsto è a destra. Zalewski su questa fascia non è ad agio: lo ha palesato a Cremona, lo ha confermato di nuovo con la Juve. Karsdorp si prepara. A sinistra non sembra essere in discussione la titolarità di Spinazzola (diffidato), sempre più vicino alla versione dei bei tempi. Cristante – assente domenica con il Sassuolo per squalifica – e Matic a centrocampo. Escluso per motivi fisici/precauzionali e poi per piani tattici, Abraham dovrebbe ritrovare domani la titolarità. Pellegrini e Dybala, non al meglio nella posizione di falso nove contro l’ex passione bianconera, dietro.

Privata nei gironi del talento più puro, la Real Sociedad ritrova Oyarzabal. Il 10 basco è rientrato dalla rottura del legamento crociato: farà coppia con l’interessante Sørloth, in vantaggio su Fernandez, nel 4-1-3-2 di Alguacil. Andando a ritroso, linea di trequartisti con Mendez e Kubo esterni ai lati di Merino. Il solo Zubimendi davanti alla difesa formata da Gorosabel e Rico terzini, Le Normand e Zubelbia il duo centrale. Remiro in porta.

DOVE VEDERE ROMA-REAL SOCIEDAD

Roma-Real Sociedad verrà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Tre i canali di riferimento sulla pay-tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Possibile vedere la partita anche su Sky Go.

ROMA-REAL SOCIEDAD, ARBITRA SCHARER

Sandro Scharer arbitrerà Roma–Real Sociedad. Stephane De Almeida e Bekim Zogaj la coppia degli assistenti. Lukas Fähndrich quarto uomo. Fredayi San addetto Var, mentre Lionel Tschudi Avar.

Nessun precedente del fischietto svizzero con la Roma. Vittorioso l’unico precedente con gli spagnoli: poker (4-0) contro il Manchester United nella passata stagione di Europa League. Prima volta al Var di San sia con la Roma che con la Real Sociedad.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Bove, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, El Shaarawy, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.

Diffidati: Spinazzola.

Squalificati: Ibanez.

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi; Méndez, Merino, Kubo; Oyarzabal, Fernandez.

A disposizione: Zubiaurre, Pacheco, Munoz, Sola, Navarro, Turrientes, Illarramendi, Silva, Silva, Guevara, Fernandez, Ali-Cjo, Barrentexea.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Indisponibii: Sadiq, Elustondo, Merquelanz.

Diffidati: -.

Squalificati: -.



Arbitro: Scharer.

Assistenti: De Almeida-Zogaj.

IV Uomo: Fähndrich.

Var: San.

Avar: Tschudi.