Roma-Raja Casablanca, le probabili formazioni e dove vederla: Shomurodov partirà titolare, si vedrà Viña. Pellegrini assente

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Roma torna a casa. Terminata la seconda parte di ritiro in Portogallo con la pirandelliana sconfitta (5-2) contro il Betis Siviglia, domani i giallorossi giocheranno l’ultima amichevole. Allo Stadio Olimpico è atteso il Raja Casablanca, formazione marocchina vincitrice per tre volte della Champions League africana.

Oltre al ritorno sul prato casalingo, ce ne sarà anche un altro. I tifosi dotati di Green Pass potranno infatti accedere allo stadio. Previsti all’incirca diecimila spettatori, numero incrementato grazie all’iniziativa del club giallorosso. La Roma – insieme alla Regione Lazio e della Croce Croce – ha infatti regalato un biglietto a tutti coloro i quali ieri si sono recati all’hub di Tor Vergata per la prima o seconda dose. Chi accompagnerà un minorenne riceverà un biglietto omaggio.

La sfida sarà una prova generale in vista del debutto ufficiale. La prossima settimana la squadra di Mourinho sarà impegnata nell’andata del playoff di Conference League. I capitolini si recheranno giovedì 19 in Turchia per disputare l’andata contro il Trabzonspor, dove incontreranno due vecchie conoscenze giallorosse.

Nella formazione turca militano infatti Bruno Peres e Gervinho. Ex compagni, ma non solo. Ci sarà anche l’occasione di incontrare un ex avversario. Insieme ai due ex giallorossi c’è infatti Hamsik. La formazione di Abdullah Avcı ha ottenuto la qualificazione trionfando (5-4) ai rigori contro i norvegesi del Molde.

A Roma il Raja Casablanca arriverà nel bel mezzo di una tempesta. I giocatori hanno scioperato fino a ieri, rifiutandosi di disputare l’allenamento. Oggetto del reclamo è stato il mancato pagamento di stipendi. La crisi che i marocchini stanno affrontando è una delle peggiori nella storia del club, tanto da costringere a sacrificare due dei migliori giocatori della rosa. Ben Malango – 27enne attaccante congolese – è passato all’Al Sharjah per 3,3 milioni di euro. Negli Emirati Arabi si è trasferito anche Soufiane Rahimi, attaccante classe 1996 accasatosi all’Al Ain.

Per quanto concerne le vicende di campo, la squadra marocchina ha terminato il campionato a fine luglio, classificandosi al secondo posto dietro ai concittadini del Wydad. Dopo la gara contro la Roma, il Raja si giocherà subito un titolo. Sabato 21 agosto sfiderà infatti l’Al Ittihad nella finale della UAFA Cup, la Coppa dei Campioni araba. La sfida sarà di vitale importanza in quanto permetterebbe alle casse societarie di respirare. La squadra vincitrice otterrà 5,6 milioni di euro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-RAJA CASABLANCA

Quella che scenderà in campo dall’inizio sarà una formazione simil-titolare. Rui Patricio titolare in porta, confermata poi la coppia Mancini–Smalling. Karsdorp sulla fascia destra mentre sull’altra corsia partirà titolare Viña, sebbene abbia cominciato a lavorare sotto gli ordini di Mourinho solamente dall’allenamento di martedì. Pochi margini di scelte a centrocampo, dove agiranno Veretout e Cristante. Entrambi riassaporeranno il gusto della titolarità.

Dubbi invece sulla trequarti, soprattutto nella zona centrale. Certificata l’assenza di capitan Pellegrini, a sostituirlo potrebbe essere Zalewski o Mkhitaryan. Il favorito è l’italo-polacco, con l’armeno pronto a spostarsi a sinistra. Zaniolo, invece, sarà sulla corsia di destra. La punta sarà Shomurodov. L’uzbeko viene dalla bella prestazione contro il Betis. Alla prima gara con la maglia della Roma, ha subito trovato il primo gol. Ha poi impreziosito la prestazione propiziando il pareggio firmato da Mancini.

Anche Lassaad Jarda Chabbi ricorrerrà al 4-2-3-1. Tra i pali il favorito è il giovane El Hadaoui. A destra Madkour, Soukhane a sinistra mentre al centro si posizioneranno il burkinabé Ouattara e Hadhoudi. Haddad, reduce da un infortunio a fine stagione, potrebbe non essere rischiato in vista della finale del 21 agosto.

Centrocampo formato da Zrida e Ngoma. Linea giovane sulla trequarti. Il 20enne Farah e Tamrani rispettivamente sulla destra e al centro, a sinistra il 19enne Souboul. Hafidi, Moutaouali e Idbouiguiguine vanno verso l’esclusione: tutti e tre sono prossimi all’addio. Infine, in avanti attacco sulle spalle di Amila.

DOVE VEDERE ROMA-RAJA CASABLANCA

La gara sarà trasmessa da Sky su Sky Sport (canale 253). Gli abbonati potranno anche vedere la partita in streaming tramite l’app Sky Go. Chi non è in possesso di un abbonamento alla pay tv, potrà usufruire del servizio streaming gratuito offerto dalla Roma sui canali social e su Roma Tv +.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Zalewski, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Darboe, Bove, Perez, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Villar, Pellegrini.

RAJA CLUB ATHLETIC CASABLANCA (4-2-3-1): El Hadaoui; Madkour, Outtara, Hadhoudi, Soukhane; Zrida, Ngoma; Farah, Tamrani, Souboul;Amila.

A disposizione: Zoubir, Al Khalfi, Al Warfali, Haddad, Jbira, Boutayeb, Mouhtachim, Arjoune, El Wardi, Al Makaazi, Benjdida, Boulahroud, Nanah, Benhabil.

Allenatore: Lassaad Chabbi.

Indisponibili: Habti.